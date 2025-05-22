Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалы и село Баллыджа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Ходжалы и село Баллыджа.

Как сообщает карабахское бюро Trend, на данном этапе в город Ходжалы переселена 1 семья (5 человек), а в село Баллыджа - 8 семей (29 человек).

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 40 тысяч человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!