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Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалы и село Баллыджа (ФОТО)

Общество Материалы 22 мая 2025 13:46 (UTC +04:00)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалы и село Баллыджа (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Ходжалы и село Баллыджа.

Как сообщает карабахское бюро Trend, на данном этапе в город Ходжалы переселена 1 семья (5 человек), а в село Баллыджа - 8 семей (29 человек).

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 40 тысяч человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалы и село Баллыджа (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалы и село Баллыджа (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалы и село Баллыджа (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалы и село Баллыджа (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалы и село Баллыджа (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалы и село Баллыджа (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалы и село Баллыджа (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалы и село Баллыджа (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалы и село Баллыджа (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалы и село Баллыджа (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалы и село Баллыджа (ФОТО)
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалы и село Баллыджа (ФОТО)
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