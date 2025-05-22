Около 40% сотрудников AZPROMO составляют женщины - Юсиф Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Около 40 процентов сотрудников Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) составляют женщины.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев во время выступления на мероприятии "SHE Congress 2025" в Баку.

Он отметил, что в настоящее время в AZPROMO работают четыре советника, двое из которых - женщины.

"Сегодня одна из этих женщин-советников участвует в этом конгрессе.

В целом AZPROMO поддерживает развитие предпринимательства. Мы организуем мероприятия различного формата - бизнес-форумы, круглые столы и прочие встречи как внутри страны, так и за рубежом.

В июне этого года в Баку будет организован Международный инвестиционный форум", - добавил он.

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