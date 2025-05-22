Узбекистан и Австрия обсудили пути расширения инвестиционного и торгового сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - 21 мая в Ташкенте состоялась встреча заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Шохруха Гуламова с заместителем министра финансов Австрийской Республики Андреасом Райххардтом, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров стороны детально обсудили текущее состояние узбекско-австрийского сотрудничества и наметили ключевые направления его дальнейшего расширения. Особое внимание было уделено возможностям взаимодействия в таких перспективных сферах, как высокотехнологичное производство, электротехническая промышленность, возобновляемая энергетика, сельское хозяйство и геологоразведка.

По итогам встречи достигнута договорённость о принятии конкретных мер по наращиванию объёмов взаимной торговли и привлечению австрийских инвестиций в экономику Узбекистана. В этом контексте австрийским деловым кругам были представлены шесть инвестиционных проектов на общую сумму $1,3 млрд, демонстрирующих высокий потенциал и благоприятные условия для ведения бизнеса в стране.

Стороны подчеркнули готовность к активной поддержке совместных инициатив. Узбекистан выразил готовность оказывать всестороннее содействие инвесторам, в том числе за счёт инфраструктурных и правовых условий, созданных в рамках специализированной промышленной зоны для европейских компаний.

В завершение встречи была подтверждена обоюдная заинтересованность в развитии практического взаимодействия и реализации новых совместных проектов, направленных на укрепление двустороннего партнёрства.