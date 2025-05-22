Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и ОАЭ в рамках международных организаций

БАКУ /Trend/ - 21 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены работа, проводимая в рамках стратегического партнерства между двумя странами, вопросы сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, а также ситуация в сфере региональной и международной безопасности.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим направлениям сотрудничества.