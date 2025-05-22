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Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и ОАЭ в рамках международных организаций

Политика Материалы 22 мая 2025 06:33 (UTC +04:00)
Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и ОАЭ в рамках международных организаций
Фото: МИД Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 21 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены работа, проводимая в рамках стратегического партнерства между двумя странами, вопросы сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, а также ситуация в сфере региональной и международной безопасности.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим направлениям сотрудничества.

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