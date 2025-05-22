Названо количество обращений в налоговые органы в Азербайджане за апрель
Из поступивших обращений 95,5 процента составили заявления, 4,4 процента - жалобы, 0,1 процента - предложения, 38 обращений были взяты на контроль
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