Казахстан заинтересован в развитии международной транспортной связности по маршруту "Север-Юг" - Токаев

БУДАПЕШТ /Trend/ - Мы заинтересованы в развитии международной транспортной связности по маршруту "Север-Юг" для раскрытия потенциала Среднего коридора.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.

"Данный проект значительно укрепит роль тюркских государств как регионального транзитного узла. Это облегчит торговлю со странами Ближнего Востока, Африки и Южной Азии", - отметил Президент.

По его словам, в рамках этой инициативы в том числе планируется открытие третьей железнодорожной станции на границе Казахстана с Китаем.

"Таким образом, мы модернизируем Великий шелковый путь в рамках интеграции в транспортной сфере. Одновременно мы сблизим Запад и Восток. Все страны получат от этого выгоду", - добавил глава государства.