Азербайджанская государственная детская филармония даст концерт в Гяндже

БАКУ /Trend Life/ - 30 мая в 17:00 на сцене Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоится яркий концерт, посвящённый Международному дню защиты детей - празднику, наполненному смехом, творчеством и вдохновением, сообщили Trend Life организаторы.

В этот день юные таланты Азербайджанской государственной детской филармонии представят зрителям красочную программу под названием "Мы - это мир". Выступят Музыкальный детский театр, ансамбль народных инструментов "Садаф", сольные исполнители, а также танцевальные коллективы самых разных возрастов. Украшением вечера станут выступления участников музыкального фестиваля "Симург".

Гостей ждёт фейерверк эмоций, многообразие национальных и современных ритмов, а главное - искренность и энергия юных артистов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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