Азербайджан и Дагестан обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

БАКУ /Trend/ - 21 мая заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев встретился с заместителем председателя Правительства Республики Дагестан Ризваном Газимагомедовым.

Об этом в среду сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана.

В ходе встречи было отмечено, что в двустороннем сотрудничестве между Азербайджаном и Россией особое место занимают отношения с Дагестаном, основанные на тесных связях с различными регионами Российской Федерации, а также на общих исторических и культурных ценностях.

"Кроме того, отмечалось, что сотрудничество между Азербайджаном и Дагестаном успешно развивается в торгово-экономической, транспортно-логистической сфере, в области промышленной кооперации, сельского хозяйства и аграрной промышленности, а также в гуманитарном направлении.

На встрече также была обсуждена реализация Плана мероприятий по развитию основных направлений сотрудничества на 2023-2025 годы, состоялся обмен мнениями о перспективах расширения взаимодействия",- говорится в сообщении Кабмина.

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