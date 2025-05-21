Президент Ильхам Алиев: Обеспечение возвращения западных азербайджанцев на свои исконные земли в Армении является важным условием установления мира в регионе

БАКУ /Trend/ - Соответствующие международному праву мирные инициативы Общины Западного Азербайджана заслуживают одобрения и поддерживаются мировой общественностью. Обеспечение безопасного, достойного и мирного возвращения западных азербайджанцев на свои исконные земли в Армении является важным условием установления мира, прав человека и примирения в регионе.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, направленном участникам международной конференции на тему "Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека".

"Хотел бы особо подчеркнуть, что желание западных азербайджанцев вернуться не означает выдвижение территориальных претензий к Армении, которая должна отказаться от попыток представить это желание в таком свете. Этот вопрос не будет исключен из повестки дня Азербайджана до тех пор, пока возвращение не состоится. Естественно, западным азербайджанцам, которые вернутся в родные края, также должны быть предоставлены гарантии безопасности.

Мы верим, что западные азербайджанцы безопасно и достойно вернутся в родные края, и в регионе установится прочный мир",- отмечается в обращении.