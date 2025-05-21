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Оценены возможности сотрудничества между депозитарными центрами Азербайджана и Казахстана

Экономика Материалы 21 мая 2025 17:33 (UTC +04:00)
Оценены возможности сотрудничества между депозитарными центрами Азербайджана и Казахстана
Фото: Национальный Депозитарный Центр Азербайджанской Республики

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Оценены возможности сотрудничества между Национальным депозитарным центром (НДЦ) Азербайджанской Республики и Казахстанской фондовой биржей (Kazakhstan Stock Exchange-KASE).

Как сообщили Trend в НДЦ Азербайджана, в Баку состоялась встреча между официальными лицами НДЦ и KASE.

Во встрече приняли участие заместитель председателя правления НДЦ Рена Искендерова, член правления Рамин Нурахмедов и другие официальные лица, а со стороны Казахстана - заместитель председателя правления KASE Эрмек Мажекенов и возглавляемая им делегация.

В ходе встречи была представлена подробная информация о деятельности НДЦ, развитии рыночной инфраструктуры и мерах по укреплению экосистемы рынков капитала Азербайджана. Также стороны провели обширные обсуждения возможностей сотрудничества и обмена опытом.

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