Сегодняшняя международная финансовая архитектура не поддерживает переход стран со средним уровнем дохода - Президент IFAD

АЛЖИР /Trend/ - Сегодняшняя международная финансовая архитектура не поддерживает переход стран со средним уровнем дохода.

Об этом сказал президент Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) Альваро Ларио, выступая на панельной дискуссии на тему “Избежать ловушки среднего дохода: ускорение достижения ЦУР в странах-членах IsDB со средним уровнем дохода”, которая прошла в рамках Ежегодных собраний Банка в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Мы продолжим работать с такими партнерами, как IsDB и государства-члены, чтобы неиспользованный потенциал сельских районов стал двигателем инклюзивного роста, а также создания рабочих мест», — отметил Ларио.

Он подчеркнул, что страны со средним уровнем дохода сталкиваются с хорошо известными вызовами, такими как замедление экономического роста, рост неравенства и барьеры для инноваций.

«В то же время мы наблюдаем значительный прогресс в этих странах в ликвидации крайней нищеты и продовольственной нестабильности. Однако во многих из них значительная часть населения по-прежнему занята в продовольственных системах и продолжает страдать от нехватки продовольствия», — сказал президент IFAD.

Ларио привел пример Египта, где, по его словам, прослеживается эффективное сочетание продовольственной, водной и энергетической безопасности — так называемый «нексус», который позволяет объединить усилия разных секторов и выстраивать устойчивость.

Он также отметил успешное сотрудничество с Исламским банком развития в Пакистане, где благодаря беспроцентным займам удалось не только сократить бедность, но и повысить устойчивость более чем миллиона человек.

«Тем не менее, этого недостаточно. Страны со средним уровнем дохода нуждаются в индивидуальном подходе. Это означает внедрение инноваций, использование смешанного финансирования и инвестиций в разные сектора. Сегодняшняя международная финансовая архитектура зачастую не поддерживает переход таких стран: они считаются слишком богатыми для получения льготного финансирования, но при этом сталкиваются с необходимостью масштабных устойчивых инвестиций», — добавил Ларио.

Он подчеркнул, что IFAD сосредоточивает усилия на создании рабочих мест для молодежи в сельской местности, развитии климатической устойчивости, расширении цифрового доступа, инноваций и инклюзивных цепочек добавленной стоимости.

«Развитие не заканчивается достижением статуса страны со средним уровнем дохода. Оно продолжается через умное финансирование, крепкие партнерства и сильные институты», — резюмировал он.