Виктор Орбан поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку венгерской экономики

БУДАПЕШТ /Trend/ - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку экономики его страны, сообщает корреспондент Trend.

"Я хотел бы поблагодарить Президента Азербайджана за то, что в прошлом году Венгрия впервые получила азербайджанский газ. Кроме того, мы благодарны за то, что крупные венгерские компании получили возможность присоединиться к энергетическим проектам в Азербайджане", - заявил Орбан на неформальном саммите ОТГ.

По его словам, для Будапешта это особенно важно, если учесть, что страна не обладает собственными энергоресурсами.