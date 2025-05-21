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Виктор Орбан поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку венгерской экономики

Экономика Материалы 21 мая 2025 12:33 (UTC +04:00)
Виктор Орбан поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку венгерской экономики

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БУДАПЕШТ /Trend/ - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку экономики его страны, сообщает корреспондент Trend.

"Я хотел бы поблагодарить Президента Азербайджана за то, что в прошлом году Венгрия впервые получила азербайджанский газ. Кроме того, мы благодарны за то, что крупные венгерские компании получили возможность присоединиться к энергетическим проектам в Азербайджане", - заявил Орбан на неформальном саммите ОТГ.

По его словам, для Будапешта это особенно важно, если учесть, что страна не обладает собственными энергоресурсами.

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