АЛЖИР /Trend/ – Исламский банк развития (IsDB) надеется на выпуск сукука в Азербайджане в скором времени.

Об этом, отвечая на вопрос Trend сказал казначей Исламского банка развития Мохамед Шараф на панельной дискуссии на тему «Государственные сукуки: стратегический инструмент национального финансирования», проходившей в рамках ежегодных собраний Группы IsDB в Алжире.

Он отметил, что Азербайджан и ряд других стран-членов Исламского банка развития рассматривают возможность выпуска сукука, и банк готов поддержать их на этом пути тремя ключевыми способами.

«Первое направление нашей поддержки — это техническая помощь. У нас есть Институт Исламского банка развития, и мы настоятельно рекомендуем всем странам-членам, которые находятся на стадии подготовки к выпуску сукука, воспользоваться услугами этой высококвалифицированной команды. Это особенно важно для создания необходимой инфраструктуры, ведь без неё невозможно организовать устойчивую экосистему выпуска сукука», — отметил представитель банка.

Второе направление связано с частным сектором: «У нас есть ICD — частное подразделение IsDB, которое оказывает поддержку суверенным государствам в процессе подготовки выхода на рынок (go-to-market preparation), предоставляя экспертные консультации», — добавил он.

Третьим направлением поддержки является инвестиционная активность самого банка: «Мы как инвесторы постоянно ищем возможности для вложений в сукук. На сегодняшний день объём наших инвестиций в сукук составляет порядка 7–8 миллиардов долларов. Это именно инвестиции, а не эмиссия с нашей стороны», — пояснил представитель.

Он подчеркнул заинтересованность банка в расширении рынка исламских финансовых инструментов: «Мы хотим видеть больше сукука на рынке и будем инвестировать в них настолько, насколько это будет соответствовать нашим критериям. И мы очень надеемся увидеть первый выпуск сукука и в Азербайджане в ближайшее время», — резюмировал он.