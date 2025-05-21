Президент Кыргызстана призвал координировать деятельность Тюркского инвестиционного фонда на уровне глав правительств

БУДАПЕШТ/Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал координировать деятельность Тюркского инвестиционного фонда на уровне глав правительств.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом Жапаров заявил в ходе неформального саммита ОТГ в Будапеште.

"Считаю целесообразным координировать торгово-экономические механизмы, в частности деятельность Тюркского инвестиционного фонда, на уровне глав правительств", - сказал Президент.

По словам Жапарова в рамках председательства Кыргызстана в ОТГ в стране запланировано проведение ряда важных мероприятий.

"Приглашения на некоторые из них уже направлены. Мы надеемся на активное участие наших братских стран. В этом контексте, по инициативе Кыргызстана, я приглашаю глав правительств принять участие в первом осеннем заседании глав правительств и вице-президентов организации, которое состоится впервые в этом году. Убежден, что эта встреча поможет оперативно решать ключевые вопросы и еще больше укрепит наше сотрудничество", - сказал глава государства.

Жапаров также отметил, что Кыргызстан предложил несколько проектов соглашений, направленных на дальнейшее стимулирование взаимного сотрудничества стран ОТГ. "Уверен, что эти предложения вскоре будут приняты и приведены в действие", - сказал он.