Президент Токаев поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку инициативы по увеличению экспорта казахстанской нефти в Европу

БУДАПЕШТ /Trend/ - Мы должны использовать потенциал Организации тюркских государств для диверсификации цепочек поставок нефти, газа и урана. В этой связи хочу выразить искреннюю благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку инициативы по увеличению экспорта нефти из Казахстана в Европу.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на неформальном заседании Совета глав государств ОТГ в Будапеште.

"Мы высоко ценим, что наши усилия поддерживаются как Турцией, так и Венгрией. Казахстан остается открытым к совместной реализации взаимовыгодных проектов в этой области", - отметил Президент Токаев.

По его словам, международные эксперты все чаще обсуждают инициативу строительства Транскаспийского нефтегазопровода. "Это масштабные проекты, требующие транснационального сотрудничества. Поэтому считаю важным тщательно оценить и изучить потенциал их реализации", - подчеркнул он.