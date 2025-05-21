Заместитель генсека ООН призвала к решению финансовых проблем стран со средним уровнем дохода для достижения ЦУР

АЛЖИР /Trend/ - Страны со средним уровнем дохода находятся на критическом перекрестке. Они обеспечивают почти 40% мирового ВВП, но при этом в них проживает более 60% всех людей, живущих в бедности.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказала заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, выступая с видеообращением к участникам панельной дискуссии на тему “Избежать ловушки среднего дохода: ускорение достижения ЦУР в странах-членах IsDB со средним уровнем дохода”, которая прошла в рамках Ежегодных собраний Банка в Алжире.

По ее словам, масштаб населения, экономическое влияние и экологический след таких стран делают их ключевыми партнёрами в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР). Однако многие из них сталкиваются с серьезными препятствиями для раскрытия своего полного потенциала.

«Огромные выплаты по внешнему долгу, высокие издержки капитала и ограниченные финансовые возможности тормозят инвестиции в инновации, инклюзивный рост и устойчивое развитие», — подчеркнула заместитель генсека ООН.

Она также обратила внимание на то, что страны со средним уровнем дохода зачастую исключены из программ льготного финансирования и поддержки по долгу, несмотря на ограниченные возможности мобилизовать ресурсы внутри страны и высокие затраты на заимствования на международных рынках.

«Для преодоления ловушки среднего дохода необходимо решить вопросы финансирования. Нам нужна финансовая система, которая будет более эффективной, инклюзивной и гибкой, ориентированной на конкретные результаты и с активным участием развивающихся стран в принятии решений», — заявила Мохаммед.

Она добавила, что важную роль должны сыграть торговля и технологии как ключевые факторы для продвижения таких стран по цепочке создания стоимости, повышения производительности и создания лучших рабочих мест.

«Однако эти возможности находятся под угрозой. Продолжающиеся глобальные торговые напряжённости, возврат протекционистских мер и введение новых тарифов нарушают цепочки поставок и увеличивают затраты для экспортёров из стран со средним уровнем дохода. Если эти тенденции останутся без внимания, они могут привести к утрате многолетних достижений, сокращению рынков и снижению конкурентоспособности», — предупредила заместитель генерального секретаря ООН.