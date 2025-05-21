Срочное сообщение от Тома Круза на закрытом показе в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Flame Towers в Баку состоялось яркое и таинственное событие - закрытый премьерный показ фильма "Миссия невыполнима: Последняя расплата", опередивший мировую премьеру на целых три дня, сообщает Trend Life.

На красной дорожке гостей встречала атмосфера интриги и азарта: любимая молодежью рок-группа GAGA исполнила живые каверы на культовые саундтреки, а позже на сцене появилась танцевальная группа в стилистике фильма.

Среди присутствующих были представители СМИ, известные блогеры, актёры, а также деятели культуры и искусства. А когда гости уже заняли места в зале IMAX, экран неожиданно ожил - вместо начала фильма появилось срочное видеообращение от Тома Круза. А затем - неожиданный поворот сюжета! Сгенерированный с помощью ИИ Том Круз сообщил, что в пространстве кинотеатра ранее были замечены фрагменты секретного видео и пятеро агентов среди зрителей, которым поручена миссия - уничтожить фальшивый фильм, созданный искусственным интеллектом, и восстановить оригинальную версию.

В роли агентов выступили актёры Талех Юзбейов, Алекпер Алиев, Марк Ким, а также блогеры Лала Бабаева и Айсель Мирзоева. Финальный штрих: "Том Круз" приглашает всех смотреть "настоящий" фильм - и только после этого начинается показ.

"Миссия невыполнима: Последняя расплата" теперь в Park Cinema - на турецком, английском и русском языках, включая крупнейший IMAX-экран в стране. Только здесь зрители смогут увидеть уникальный пролог с Томом Крузом перед началом сеанса.

Билеты уже в продаже: https://new.parkcinema.az/az/movie/67ef94796f500c02f5d91a96

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