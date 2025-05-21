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Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане в ближайшее время будет введен в эксплуатацию девятый аэропорт

Политика Материалы 21 мая 2025 12:45 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане в ближайшее время будет введен в эксплуатацию девятый аэропорт
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БУДАПЕШТ /Trend/ - В Азербайджане функционируют восемь международных аэропортов. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию девятый.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.

«Три из девяти международных аэропортов расположены на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации. Кроме того, строится грузовой терминал пропускной способностью 1,5 миллиона тонн», - подчеркнул глава государства.

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