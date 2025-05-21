Кыргызстан высоко ценит вклад Венгрии в укрепление институционального потенциала ОТГ - Садыр Жапаров

БУДАПЕШТ/Trend/ - Кыргызстан высоко ценит вклад Венгрии в укрепление институционального потенциала Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе неформального саммита ОТГ в Будапеште.

"Венгрия, будучи активным и уважаемым наблюдателем организации, неизменно демонстрирует свою глубокую приверженность нашим общим ценностям и историческому и культурному наследию. Кыргызстан высоко ценит вклад Венгрии в укрепление институционального потенциала нашей организации", - сказал он.

По словам Жапарова, тот факт, что саммит ОТГ впервые проходит в Европе, в Будапеште, является исторической и символичной вехой. Он подчеркнул, что Венгрия стала мостом между Европейским союзом и тюркским миром.

"Сегодняшняя встреча в Будапеште является логичным продолжением саммита, состоявшегося в Бишкеке в прошлом ноябре. Текущее председательство Кыргызстана под девизом «Укрепление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех» направлено на углубление сотрудничества в рамках нашей организации. Мы привержены реализации приоритетов нашего председательства и рассчитываем на активную поддержку всех государств-членов в этом направлении", - сказал президент.