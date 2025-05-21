Впервые в Баку - интерактивное семейное представление "Minecraft Шоу"

БАКУ /Trend Life/ - Ваши дети будут в восторге! Уже 25 мая на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли ожидается нечто совершенно новое для Баку, а именно интерактивное семейное представление "Minecraft Шоу", сообщает Trend Life.

Любимые герои Стив и Алекс отправятся в очередное захватывающее приключение, и зрители смогут стать его частью! Весёлое, яркое и незабываемое шоу ждёт всех поклонников мира Minecraft. Приходите всей семьёй - будет весело, шумно и очень пиксельно!

Для приобретения билетов: https://iticket.az/events/kids/minecraft-show-n5

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