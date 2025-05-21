Назван объем азербайджанского импорта природного газа из России
В январе-марте этого года природный газ из Азербайджана экспортировался в Грузию, Сербию, Турцию, Болгарию, Италию и Грецию, а из России и Туркменистана импортировался.
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