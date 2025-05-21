БАКУ /Trend/ - Опубликованы фотокадры Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса, открытие которого состоялось 10 мая с участием Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Trend, фотокадрами поделилось ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отметим, что фундамент Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса был заложен 4 октября 2022 года с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Железнодорожный вокзал позволит ежедневно перевозить 800–1000 пассажиров. Автовокзал будет обслуживать ежедневно 1300–1500 пассажиров. Комплекс будет функционировать как единый транспортный узел.

В этом инфраструктурном объекте, расположившемся на территории площадью около 8 гектаров, имеются все необходимые помещения, в том числе залы ожидания, кассы, библиотека, магазины, развлекательные зоны, ресторан и уголки отдыха.

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