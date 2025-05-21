Состоялось мероприятие на тему роли общественной дипломатии в развитии связей между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках "Комплексной программы мероприятий по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой" председатель комитета по межнациональным отношениям и делам соотечественников за рубежом Узбекистана Кахраман Сариев и делегация Узбекистана находятся с визитом в Азербайджане.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что гости, прибывшие в нашу страну по приглашению Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, почтили память выдающегося государственного деятеля, великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и возложили цветы к его могиле. Затем в Аллее шехидов они посетили могилы отважных сыновей Родины, отдавших жизнь за территориальную целостность страны, и Парк Победы, ставший одним из символов исторической победы азербайджанского народа.

Мероприятие, проведенное в Государственном комитете по работе с диаспорой на тему "Роль общественной дипломатии в развитии дружественных связей между Азербайджаном и Узбекистаном", началось с исполнения государственных гимнов обеих стран. В своем выступлении председатель госкомитета Фуад Мурадов рассказал об исторических связях между двумя братскими странами и народами, напомнил о дружеских отношениях глав государств двух стран.

Председатель комитета подчеркнул, что наши соотечественники активно участвуют в общественно-политической жизни Узбекистана, способствуют укреплению мультикультурных ценностей в стране. Он отметил, что наши соотечественники, проживающие в Узбекистане, всегда находятся в центре внимания азербайджанского государства, которое всегда относится к ним с особой заботой, а также оказывает всестороннюю поддержку их общественно-политической, культурной и диаспорской деятельности.

Председатель комитета Узбекистана Кахраман Сариев в своем выступлении отметил, что азербайджано–узбекские отношения развиваются на основе дружбы и братства. Председатель комитета особо отметил роль общественной дипломатии и диаспорских организаций в укреплении связей между двумя народами. Депутат Джаваншир Пашазаде в своем выступлении обратил внимание на общие узы истории, культуры и братства.

Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов отметил высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами, и то, что эти отношения основаны на взаимном уважении и доверии.

Ведущий научный сотрудник Института истории и этнологии имени Аббасгулу Ага Бакиханова НАНА, доктор философии по истории Азизага Алекперов, журналист-исследователь, тюрколог Аида Эйвазлы Гёйтюрк и другие в своих выступлениях высоко оценили значение визита делегации.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик, посвященный совместной деятельности тюркского мира.

Отметим, что планируется визит делегации на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

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