Диверсификация экспорта — стратегический приоритет для стран-членов IsDB - глава ITFC

АЛЖИР /Trend/ – Диверсификация экономики и сокращение зависимости от экспорта ограниченного круга товаров, в том числе одного сырьевого ресурса, является стратегическим приоритетом почти для всех стран-членов Исламского банка развития.

Об этом заявил главный исполнительный директор Международной исламской корпорации по торговому финансированию (ITFC) Адиб Аль-Аама, выступая на панельной дискуссии «Раскрытие региональных взаимодополняемостей: путь к экономической диверсификации и устойчивости» в рамках Ежегодных собраний Исламского банка развития в Алжире, передаёт специальный корреспондент Trend.

«Мы в ITFC поддерживаем этот приоритет двумя основными способами. Первый — это предоставление решений по торговому финансированию, соответствующих нормам шариата. Второй — это индивидуальные решения, адаптированные к национальным приоритетам каждой страны и потребностям отдельных секторов», — подчеркнул Адиб Аль-Аама.

По его словам, ITFC также уделяет особое внимание оценке результатов своей деятельности:

«Мы измеряем не только доходы и результаты, но и общий эффект. Хотя это и непросто, учитывая множество непрямых и трудноизмеримых последствий, особенно в инвестиционных проектах на местах».

Глава ITFC также отметил, что малые и средние предприятия в странах-членах зачастую остаются оторванными от крупных рынков.

«В этих странах существует огромный неиспользованный потенциал как для региональной, так и для глобальной торговли. Без активных действий со стороны ITFC и других международных структур они останутся в изоляции. Поэтому мы фокусируемся как на укреплении потенциала, так и на предоставлении торгового финансирования», — добавил он.