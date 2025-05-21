США будут прилагать усилия для достижения мира между Азербайджаном и Арменией - Марко Рубио

БАКУ /Trend/ - Основное внимание США направлено на то, чтобы приложить усилия для достижения мира между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности помощника президента США по национальной безопасности, государственный секретарь Марко Рубио в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передает Trend.

Он отметил, что сохраняется риск возобновления вооружённого конфликта между Азербайджаном и Арменией, и США прилагают усилия для его предотвращения.

«Наше основное внимание заключается в том, чтобы содействовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией. Есть подлинный риск конфликта, и мы стараемся не допустить его», — подчеркнул он.