В Иране казнен напавший на посольство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром в Тегеране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Ясина Гусейнзаде - напавшего на посольство Азербайджана в Иране.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на информационный портал Судебной системы Ирана.

Напомним, что 27 января 2023 года около 08:30 утра мужчина, вооруженный автоматическим оружием и многочисленными обоймами, совершил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране. При предотвращении нападения погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, еще два человека получили ранения.

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