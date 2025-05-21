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В Иране казнен напавший на посольство Азербайджана

Происшествия Материалы 21 мая 2025 09:54 (UTC +04:00)
В Иране казнен напавший на посольство Азербайджана

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Сегодня утром в Тегеране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Ясина Гусейнзаде - напавшего на посольство Азербайджана в Иране.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на информационный портал Судебной системы Ирана.

Напомним, что 27 января 2023 года около 08:30 утра мужчина, вооруженный автоматическим оружием и многочисленными обоймами, совершил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране. При предотвращении нападения погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, еще два человека получили ранения.

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