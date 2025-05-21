Парламент Ирана одобрил соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией

БАКУ /Trend/ - Сегодня парламент Ирана утвердил соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на парламент Ирана.

Согласно информации, данное соглашение сегодня было рассмотрено и вынесено на голосование на пленарном заседании парламента. Голосование завершилось 191 голосом "за", 8 - "против" и при 3 голосах воздержавшихся.

Отметим, что 17 января 2024 года в Москве президентами Ирана и России было подписано всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве. Помимо торговли и экономики, соглашение охватывает инновационные технологии, мирную атомную энергетику, информационную и кибербезопасность, борьбу с терроризмом, сотрудничество в Каспийском море и в сфере экологии и т. д.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!