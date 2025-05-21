К концу года будет принято более 600 блок-поездов из Китая - AЖД

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что к концу года будет принято более 600 блок-поездов из Китая.

Об этом на глобальном партнерском форуме "Китайско-европейского железнодорожного экспресса (Сиань)" заявил заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ариф Агаев, сообщает Trend.

"В 2024 году объем грузов, перевозимых железнодорожным транспортом между нашими странами, увеличился на 47% и составил 612 тыс. тонн", - сказал он.

А.Агаев отметил, что быстро растут и перевозки контейнерными блок-поездами, отправляемыми из Китая в Азербайджан.

"В 2024 году принято 287 блок-поездов, а за первые четыре месяца 2025 года - 165 блок-поездов, 73 из которых - в транзитном режиме, 92 - в режиме импорта. Ожидается, что к концу года будет принято более 600 блок-поездов. Кроме того, 24 ноября 2024 года из Азербайджана в Китай был отправлен первый экспортный блок-поезд "Баку-Сиань". Эти цифры еще раз подтверждают стратегическую важность и потенциал Среднего коридора", - сказал заместитель председателя.

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