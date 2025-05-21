Вторая встреча глав МВД тюркских государств состоится в Баку - генсек ОТГ

БУДАПЕШТ /Trend/ - Вторая встреча министров внутренних дел стран Организации тюркских государств (ОТГ) запланирована на конец текущей недели в Баку.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев на заседании Совета министров иностранных дел в рамках неформального саммита организации в Будапеште.

"Активизируется и координация между тюркскими институтами. Сотрудничество в области юстиции и правоохранительной деятельности продолжает развиваться стабильно и эффективно. Вторая встреча министров внутренних дел стран запланирована на конец текущей недели в Баку", - сказал он.

Омуралиев добавил, что страны ОТГ также отмечают прогресс в вопросах финансирования и устойчивого развития.

"В ближайшее время в Астане планируется провести первое заседание Совета центральных банков стран-членов ОТГ и Совета по экологическому финансированию, что позволит согласовать подходы к денежно-кредитной политике, финансовой стабильности и "зеленому" финансированию", - добавил генсек организации.