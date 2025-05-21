Исламский банк развития запустил платформу для содействия сотрудничеству Юг–Юг

АЛЖИР/ Trend/ - Исламский банк развития (IsDB) представил инновационную платформу для содействия сотрудничеству между странами Юга (South-South Cooperation — SSC) под девизом «От Юга — для Юга и через Юг», сообщает специальный корреспондент Trend.

Презентация состоялась в рамках ежегодных собраний Группы IsDB 2025 года на высокоуровневом мероприятии в Международном конференц-центре (CIC) в столице Алжира.

Платформа была разработана в соответствии с Дорожной картой по масштабированию механизма обратных связей (Reverse Linkage Mechanism) и реализована соответствующим подразделением IsDB. Её создание стало прямым ответом на запросы управляющих IsDB и ключевым результатом Декларации, принятой в рамках Золотого юбилея банка в 2024 году. В документе подтверждена роль сотрудничества Юг–Юг как одного из центральных направлений стратегии IsDB на будущее.

Платформа предоставляет странам-членам удобный доступ к более чем 300 специализированным ресурсным центрам, работающим по 11 тематическим направлениям, и обладающим подтверждённым опытом в области технической экспертизы, развития и инноваций. Она также открыта для новых учреждений и ресурсных центров, позволяя им присоединяться к экосистеме, обеспечивая при этом оперативную обратную связь и обмен знаниями в реальном времени.