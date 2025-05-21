Энергоснабжение Венгрии сегодня невозможно представить без сотрудничества с тюркскими государствами - Петер Сиярто

БУДАПЕШТ /Trend/ - Энергоснабжение Венгрии сегодня невозможно представить без сотрудничества с тюркскими государствами.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто на пресс-конференции по итогам неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште.

"Это не политический вопрос, а простой физический", - подчеркнул министр. По его словам, вопросы энергоснабжения нельзя сводить к политике, так как невозможно построить дом без стабильных поставок энергии.

Петер Сиярто отметил, что поставки газа в Венгрию осуществляются через Турцию. Он добавил, что без создания турецкого трехнационального руководства обеспечение страны газом было бы невозможным. "Без тюркских государств сегодня невозможно было бы гарантировать энергетическую безопасность Венгрии", - заявил министр.

Он также рассказал о расширении экономического и промышленного сотрудничества между Венгрией и тюркскими государствами. Так, венгерская фармацевтическая компания в ближайшее время начнёт производство в Азербайджане. На следующей неделе планируется открыть новое авиасообщение между Венгрией и Казахстаном. В Узбекистане уже открыт промышленный парк, ориентированный на венгерские компании, а в Кыргызстане запущен совместный проект по строительству гидроэлектростанции.