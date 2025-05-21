Гибридная угроза №1: Когда слово становится оружием

БАКУ /Trend/ - Век цифровой гиперреальности породил новую форму войны — без танков и ракет, но с разрушительной силой слова и пикселя. Информация, некогда считавшаяся универсальным благом, всё чаще становится оружием: точным, незаметным, но смертоносным в своём эффекте. В этом мире истина больше не очевидна, а ложь — не всегда распознаваема. Дезинформация — это уже не просто искажение фактов, а инструмент системной манипуляции массовым сознанием, способ вмешательства в суверенитет, трансформации политической воли и подрыва доверия к государственным структурам.
События 2024–2025 годов окончательно утвердили дезинформацию в статусе полноценного стратегического оружия. Она используется для дестабилизации выборов, запуска цветных сценариев, раскачивания протестной динамики, подрыва переговорных процессов, деморализации армии, влияния на инвестиционные рынки и даже — для провоцирования международных кризисов.
Маскируясь под журналистику, гражданскую активность или экспертный анализ, дезинформация вторгается в умы миллионов, переформатируя их восприятие реальности. И потому в новой конфигурации угроз государства оказываются перед необходимостью действовать: не только реагировать, но и опережать, не только обороняться, но и создавать устойчивые нормативные и институциональные барьеры.
На этом фоне всё больше стран прибегают к административным, правовым и технологическим механизмам противодействия дезинформации. Одни делают ставку на уголовное преследование, другие — на медиаобразование, третьи — на алгоритмическую цензуру.
Понятие дезинформации: правовое определение и масштабы угрозы
Одним из ключевых вызовов современной информационной эпохи является всё более агрессивное и систематическое использование дезинформации как инструмента политического, экономического и психологического воздействия. На международном уровне дезинформация получила официальное определение и стала предметом нормативного регулирования, стратегического анализа и практических мер противодействия.
1. Что такое дезинформация: международное определение и границы понятия
Согласно официальному определению, сформулированному Европейской комиссией, дезинформация представляет собой:
«Преднамеренно ложную или вводящую в заблуждение информацию, которая создаётся, публикуется и распространяется с целью получения экономических выгод или для сознательного обмана общественности».
Ключевыми признаками дезинформации являются:
- намеренность: дезинформация создаётся осознанно, в отличие от случайной ошибки;
- целенаправленность: целью является влияние на поведение, мнения или решения широкой аудитории;
- контекстуальная правдоподобность: дезинформация часто содержит частично правдивые элементы, встраиваемые в ложный нарратив для усиления доверия;
- прибыль или манипуляция: мотивом могут быть как финансовые интересы (например, кликбейт), так и политическая выгода (дестабилизация, деморализация, провокация).
Важно отличать дезинформацию от смежных понятий:
- Мисинформация (misinformation) — ложная информация, распространяемая без злого умысла, по незнанию или ошибке.
- Мал-информация (malinformation) — истинная информация, которая используется вредоносно вне контекста (например, утечки, публикация приватных данных для дискредитации).
Таким образом, дезинформация — наиболее опасная форма манипуляции, поскольку совмещает сознательное искажение фактов с психологическим воздействием.
2. Масштабы дезинформационных кампаний: статистика, регионы, тенденции
По данным аналитического центра NATO Strategic Communications Centre of Excellence (StratCom COE), базирующегося в Риге, за период с 2019 по 2023 год было зафиксировано резкое увеличение интенсивности, охвата и координированности дезинформационных операций по всему миру.
Ключевые выводы докладов NATO StratCom COE:
- Уровень дезинформационных кампаний вырос более чем на 180%;
- Основные цели:
- подрыв доверия к государственным институтам,
- дискредитация демократических выборов,
- разжигание межэтнической и религиозной розни,
- создание хаоса и паники в условиях чрезвычайных ситуаций;
- Наибольшая активность зафиксирована в следующих регионах:
- Восточная Европа (особенно Украина, Молдова, страны Балтии),
- Ближний Восток (Сирия, Ирак, Ливан),
- Южный Кавказ (Азербайджан, Грузия, Армения).
Дополнительные данные:
- В 2022 году, по данным НАТО, в соцсетях было выявлено свыше 80 000 фейковых аккаунтов, координированно участвующих в информационных атаках в рамках более чем 120 крупных кампаний.
- Около 60% дезинформационных нарративов, выявленных в странах постсоветского пространства, были связаны с внешнеполитической пропагандой и антизападной риторикой.
- Значительная часть кампаний координируется через телеграм-каналы, псевдоаналитические сайты, бот-сети и поддельные страницы в Facebook и X (Twitter).
3. Южный Кавказ как уязвимая мишень
Особое внимание аналитики НАТО и Еврокомиссии уделяют региону Южного Кавказа, где:
- исторические конфликты, в том числе вокруг Карабаха, используются как основа для деструктивных нарративов;
- внешние игроки — государственные и негосударственные субъекты — активно вмешиваются в медиаполе;
- фиксируется высокий уровень уязвимости информационной среды, в том числе из-за недостатка медиаграмотности и слабого регулирования в прошлом.
В докладах StratCom COE подчеркивается, что Азербайджан регулярно подвергается информационным атакам, связанным:
- с искажённой подачей конфликта в Карабахе,
- с попытками выставить официальные органы в негативном свете на международной арене,
- с распространением фальсифицированных видеоматериалов, документов и провокационных «новостей».
Административные механизмы: реактивный и превентивный контроль
1. Системы мониторинга и реагирования
Большинство государств создают специальные центры мониторинга медиа-пространства, включая соцсети. Примеры:
- Франция: с 2021 года действует подразделение Viginum при премьер-министре, отслеживающее иностранные цифровые вмешательства.
- Германия: Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) активно занимается выявлением дезинформации, в частности от российских или китайских источников.
- Азербайджан: при Службе государственной безопасности действуют специальные аналитические группы по отслеживанию гибридных угроз, включая кибердезинформацию.
2. Регулирование интернет-платформ
Законодательства многих стран требуют от цифровых платформ:
- удалять ложную информацию в течение 24 часов;
- блокировать анонимные или бот-аккаунты;
- маркировать дезинформацию (например, Twitter и Meta это делают с 2020 года).
Пример: Германия ввела в 2017 году NetzDG — закон о наложении штрафов до 50 млн евро за несвоевременное удаление дезинформации.
Юридические механизмы: наказание и превенция
1. Криминализация дезинформации
В ряде стран распространение дезинформации, особенно в сфере национальной безопасности, карается законом:
- Россия: статья 207.3 УК РФ — "Публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооружённых Сил", до 15 лет лишения свободы.
- Сингапур: закон POFMA (Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act) 2019 года — предусматривает штраф до 100 000 долларов и/или тюремное заключение за распространение ложной информации.
- Азербайджан: Уголовный кодекс дополнен статьями о распространении заведомо ложной информации во время ЧП, войны и эпидемий.
2. Гражданско-правовая ответственность
Во многих странах предусмотрены:
- взыскания за ущерб репутации от фейков;
- компенсации за клевету в интернете;
- право на судебное опровержение.
Пример: Во Франции, по закону о борьбе с манипуляцией информацией (2018), кандидаты на выборах могут требовать удаления ложной информации в суде в течение 48 часов.
Международные инициативы и сотрудничество
1. Европейский Союз
- В 2018 году был создан Action Plan against Disinformation. EUvsDisinfo выявил и классифицировал более 14 000 случаев прокремлёвской дезинформации.
- В 2022 году принят Digital Services Act, обязывающий платформы оперативно бороться с дезинформацией под угрозой штрафов в до 6% от глобального оборота.
2. НАТО и ОБСЕ
- StratCom COE (Riga) выпускает доклады о масштабах дезинформационных операций, отслеживая кампании РФ, Ирана и Китая.
- ОБСЕ выступает за мягкое регулирование, но поддерживает механизмы опровержений и фактчекинга.
3. ООН и ЮНЕСКО
ЮНЕСКО в 2023 году предложила Guidelines for the Governance of Digital Platforms, в которых призывает:
- бороться с дезинформацией без нарушения свободы выражения;
- обеспечить прозрачность алгоритмов соцсетей;
- усиливать цифровую грамотность.
Критика и риски
Несмотря на эффективность, административно-правовые меры порождают риски:
- Злоупотребления: власть может использовать законы для давления на оппозицию и независимую прессу.
- Цензура: риск подмены борьбы с фейками подавлением мнений.
- Технические сложности: различие между дезинформацией, сатирой и ошибкой затрудняет правоприменение.
Пример: в Мьянме и Турции законы против дезинформации используются для подавления критиков власти.
Лучшие практики: сбалансированные модели
- Финляндия: ориентирована на образование и цифровую грамотность. Программа FactBar EDU внедрена в школах.
- Канада: создан Digital Citizen Initiative — финансируются НПО, обучающие критическому мышлению в интернете.
- Азербайджан: развиваются платформы dövlət.org və faktlar.az, предоставляющие опровержения дезинформации о Карабахе и внешней политике.
Стратегическая важность комплексного подхода
Борьба с дезинформацией — это не только технический или юридический вопрос, а часть национальной безопасности, цифрового суверенитета и устойчивости государства. Оптимальная модель должна сочетать:
- законодательные санкции против злонамеренных акторов;
- административный мониторинг;
- просвещение общества;
- прозрачное сотрудничество с ИТ-компаниями;
- международную координацию и этические стандарты.
В условиях растущего давления гибридных угроз Азербайджан, как и другие постсоветские государства, должен стремиться к формированию сбалансированной системы информационной безопасности, где свобода выражения не станет лазейкой для геополитического саботажа.
Кейс Азербайджана: институционализация борьбы с дезинформацией
1. Национальные правовые рамки борьбы с дезинформацией в Азербайджане
В последние годы Азербайджан системно усиливает правовую базу для защиты информационного пространства от внешних и внутренних угроз. Учитывая последствия Второй Карабахской войны, рост числа гибридных атак и информационных вбросов, правительство реализует институционализированный, централизованный подход к борьбе с дезинформацией, основанный на сочетании уголовного, административного и медиа-законодательства.
1.1. Закон «О медиа» (2022)
Закон «О медиа», принятый в 2022 году, стал важнейшим инструментом нормативного регулирования медиасреды в Азербайджане. Это первый комплексный акт, систематизирующий деятельность всех форм СМИ — телевидения, радио, печатных и интернет-ресурсов.
Ключевые положения:
- Закон даёт чёткие определения:
- дезинформация — умышленно ложная информация, распространяемая для искажения восприятия реальности и манипулирования общественным мнением;
- ложная информация — сведения, не соответствующие действительности, но не обязательно распространяемые сознательно.
- Статья 14 закона прямо запрещает
распространение заведомо ложной информации, способной:
- ввести общество в заблуждение,
- вызвать панику,
- подорвать доверие к государственным институтам.
- Документ обязывает все зарегистрированные СМИ соблюдать
профессиональные и этические стандарты. Нарушения могут повлечь:
- вынесение официального предупреждения,
- временное прекращение деятельности (до 2 месяцев),
- удаление материалов по требованию регулятора.
- Также учреждён Единый медиареестр — обязательная база данных для всех журналистов, редакций и платформ, осуществляющих медиа-деятельность на территории Азербайджана.
1.2. Уголовный кодекс: усиление ответственности за дезинформацию
В целях усиления защиты национальной безопасности и общественного порядка от последствий дезинформации Уголовный кодекс Азербайджана был дополнен рядом статей, предусматривающих наказание за распространение заведомо ложной информации.
Ключевые нормы:
- Распространение фейков в условиях:
- военного положения,
- чрезвычайной ситуации,
- эпидемий или пандемий
рассматривается как отягчающее обстоятельство и наказывается:
- штрафом до 5 000 манатов,
- ограничением свободы до 1 года,
- лишением свободы до 3 лет при повторном или организованном характере правонарушения.
Особое внимание уделяется:
- случаям, направленным на дискредитацию армии,
- подрыву доверия к принятым государственным решениям,
- попыткам манипулирования общественным мнением в период кризисов.
Эти положения были активированы и применялись, в частности, во время событий в Карабахе в 2020 и 2023 годах, а также во время пандемии COVID-19.
1.3. Закон «О военном положении»
Закон «О военном положении» даёт государству полномочия по контролю информационного поля в условиях вооружённых конфликтов и внешней угрозы.
Основные положения:
- В случае введения военного положения органы власти получают
право:
- временно ограничивать деятельность СМИ,
- блокировать интернет-ресурсы, распространяющие деструктивную информацию,
- вводить временную военную цензуру.
- Распространение сведений, подрывающих моральный дух населения или Вооружённых сил, может рассматриваться как угроза безопасности.
- Информационная деятельность журналистов в зоне конфликта может осуществляться только при официальной аккредитации, с соблюдением условий, установленных правительством.
Эти меры направлены на защиту фронтовой информации, недопущение паники и противодействие внешней пропаганде.
1.4. Расширение полномочий Национального совета по телевидению и радио (NTRC)
Национальный совет по телевидению и радио (NTRC) получил в последние годы дополнительные полномочия для оперативной борьбы с дезинформацией.
Функции и инструменты:
- Возможность приостанавливать лицензию телеканала или радиостанции, систематически нарушающих законодательство;
- Право блокировать доступ к интернет-ресурсам, распространяющим фейки, без предварительного решения суда, если речь идёт о национальной безопасности;
- Мониторинг эфирного и цифрового вещания с последующим направлением материалов в правоохранительные органы.
В 2023 году Совет инициировал закрытие ряда телеграм-каналов и YouTube-ресурсов, распространявших дезинформацию об эвакуациях, обстрелах, якобы «массовых репрессиях» в Карабахе, которые позже были опровергнуты международными организациями.
Азербайджан создал системную, многоуровневую правовую архитектуру для противодействия дезинформации. В ней сочетаются:
- законодательные запреты и санкции,
- институциональные рычаги контроля,
- механизмы информационной мобилизации в кризисный период.
Такой подход позволяет государству сохранять устойчивость в условиях гибридных атак, при этом обеспечивая юридическую базу для сдерживания деструктивной информационной активности.
2. Информационная безопасность как элемент национальной стратегии
Доктрина информационной безопасности Азербайджана (в разработке с 2023 года) включает:
- развитие механизмов обнаружения внешних дезинформационных атак;
- мониторинг иностранных инфоплатформ;
- законодательное закрепление цифрового суверенитета.
На практике Азербайджан сталкивается с несколькими направлениями атак:
- фейковые репортажи западных СМИ (в частности, Le Monde, The Guardian, OC Media и др.);
- информационные вбросы армянской диаспоры и лоббистских структур о Карабахе;
- организованные киберкампании, в том числе связанные с поддельными письмами, сайтами и ложными документами от имени госорганов.
3. Административные инструменты: государственный и гражданский уровень
В 2023–2025 годах созданы и усиливаются следующие структуры:
- Оперативная группа при Госслужбе по спецсвязи и информационной безопасности — отслеживает фейковые кампании и координирует блокировку опасного контента.
- Фонд развития медиа — финансирует проекты, обучающие журналистов и блогеров цифровой этике и верификации информации.
- Платформы типа FaktYoxla.az, Disinfo Monitor, İctimai nəzarət — вовлекают НПО и пользователей в борьбу с ложной информацией.
Показательный кейс: во время обострения в Карабахе в сентябре 2023 года, было заблокировано более 50 телеграм-каналов и более 100 аккаунтов в соцсетях, распространявших ложные сведения о якобы массовых «обстрелах мирных жителей», «гуманитарной катастрофе» и даже «вторжении иранской армии», что позже не подтвердилось.
Баланс между суверенитетом и свободой
Главный вызов XXI века в сфере информационной политики — это поиск баланса между свободой слова и защитой общества от манипуляции. Ниже приведены ключевые рекомендации на основе анализа успешных практик:
Цифровая грамотность населения. Ни одна система не справится с фейками, если аудитория не умеет отличать правду от лжи. Программы медиаобразования должны начинаться в школе. Прозрачность алгоритмов платформ. Государства должны требовать раскрытия логик рекомендательных систем, особенно в TikTok, YouTube и Instagram. Независимые фактчек-центры. Поддержка негосударственных институтов верификации информации повышает доверие. Этика и саморегуляция журналистов. Механизмы самоконтроля в редакциях и ассоциациях журналистов критичны для устойчивости отрасли. Международное сотрудничество. Вопросы дезинформации выходят за рамки национальных границ — нужна координация, особенно в регионе Южного Кавказа.
Сегодня информация — это оружие. А дезинформация — это мина замедленного действия, которая способна подорвать стабильность даже без единого выстрела. Государства, в том числе Азербайджан, осознают это и строят гибкие, юридически обоснованные и этически выдержанные модели защиты.
Однако борьба с дезинформацией — это не разовая кампания, а перманентный процесс, включающий в себя правовое регулирование, цифровое образование, технологическую модернизацию и международное партнёрство.
Только на этой основе можно создать устойчивый цифровой иммунитет, в котором общество будет защищено, но не подавлено.