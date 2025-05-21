Иран показал, что принимает принципиальную позицию Азербайджана - комментарий

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, Ясин Гусейнзаде, напавший на посольство Азербайджана в Тегеране, был казнен сегодня утром в Тегеране.

Комментируя эту тему для Trend, политолог Турал Исмаилов отметил, что, несмотря на определенную напряженность в ирано-азербайджанских отношениях, такие шаги, как визит Президента Масуда Пезешкиана в Азербайджан в апреле 2025 года и наказание ответственного за нападение на посольство в Тегеране, демонстрируют положительные сигналы на пути к нормализации.

"Встреча с Президентом Ильхамом Алиевым и совместные заявления, сделанные во время визита Пезешкиана, открывают многообещающие перспективы для укрепления экономического, торгового и регионального сотрудничества между двумя странами. Этот визит подчеркивает стремление сторон развивать отношения на основе взаимных интересов. В дальнейшем траекторию отношений могут формировать экономические проекты, региональная безопасность, углубление дипломатического диалога.

Экономическое сотрудничество может сыграть ключевую роль в развитии отношений. Растущий экономический и геополитический вес Азербайджана, его роль в транспортных коридорах Север-Юг и Восток-Запад, создают привлекательные возможности для Ирана. Между двумя странами высок потенциал сотрудничества в энергетическом секторе, в том числе в областях совместных проектов в бассейне Каспийского моря и газоснабжения. Например, экспорт газа из Азербайджана и потребности Ирана на региональных энергетических рынках могут создать синергию. В то же время поддержка Ираном таких проектов, как Зангезурский коридор, может ускорить региональную интеграцию, что будет служить интересам обеих стран", - сказал политолог.

По его словам, культурные и исторические связи двух стран, особенно общие религиозные и культурные ценности, являются важным ресурсом для углубления диалога между народами.

"Кроме того, две страны могут расширить сотрудничество в таких областях, как борьба с терроризмом, безопасность границ и совместные меры по борьбе с контрабандой. Вместе с тем, стремление Ирана выйти из международной изоляции обусловливает сближение с Азербайджаном, поскольку Азербайджан воспринимается в регионе как надежный партнер", - сказал Т.Исмаилов.

Политолог Туран Рзаев сказал Trend, что приведение в исполнение наказания в отношении террориста, напавшего на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране, чрезвычайно важно как с юридической, так и политической точек зрения.

По его словам, вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране стало сигналом серьезной угрозы не только для Азербайджана, но и для всех мировых дипломатических миссий.

"Данный инцидент не был нападением на отдельно взятую дипломатическую миссию. Это было нарушение международного права, явная угроза государственному суверенитету и безопасности азербайджанского народа. После этого инцидента в Иране официальный Баку неоднократно заявлял, что лицо, совершившее нападение, должно быть наказано самым суровым образом и этот вопрос нельзя замалчивать. Хотя внутриполитические круги Ирана пытались связать эту атаку с "личными мотивами" нападавшего, азербайджанская сторона четко заявила: это террористический акт против дипломатического представительства, находящегося под непосредственной ответственностью государства, и он должен иметь правовые, политические последствия", - сказал он.

T.Рзаев добавил, что последние события являются показателем того, что иранская сторона приняла принципиальную позицию Азербайджана.

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