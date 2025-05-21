Объем глобального рынка сукука может достичь триллиона долларов в следующем году - IsDB

АЛЖИР /Trend/ – Сотрудничество между традиционными облигациями и исламскими инструментами, такими как сукук, способствует стабилизации и снижению рисков в инвестиционных портфелях.

Об этом заявил казначей Исламского банка развития (IsDB) Мохамед Шараф, выступая на панельной дискуссии «Государственные сукуки: стратегический инструмент национального финансирования», прошедшей в рамках ежегодных собраний Группы IsDB в Алжире, передает специальный корреспондент Trend.

«Сотрудничество между традиционными облигациями и сукуком способствует определённой стабилизации или относительному снижению рисков в портфеле. Поэтому я считаю, что это одна из основных причин роста интереса к сукуку. Объем глобального рынка сукука в следующем году может достичь одного триллиона долларов», — отметил он.

По словам Шарафа, интерес к выпуску сукука демонстрируют не только исламские, но и не исламские страны. «Такая страна, как Филиппины, уже выпустила сукук. Потому что речь идёт о преимуществах: как для эмитента, так и для инвестора», — сказал он.

Он подчеркнул важность диверсификации и развития исламского рынка капитала. «Сукук помогает исламским банкам, поскольку является эффективным инструментом для абсорбции избыточной ликвидности на длительные сроки. В странах, где таких инструментов нет, банки в значительной степени зависят от краткосрочных операций», — пояснил он.

Шараф также выделил конкурентные преимущества сукука для эмитентов. «Во-первых, они стремятся к финансированию по самым низким ставкам, а наличие ликвидности в стране позволяет это сделать. Во-вторых, рыночные ставки по сукуку приблизились к ставкам по традиционным облигациям, что позволяет диверсифицировать инструменты и не зависеть от одного типа инвестора», — отметил он.

Он добавил, что современный рынок сукука значительно расширился по сравнению с прошлым. «Если раньше этот рынок был ограничен определёнными секторами и географиями, то сегодня он охватывает множество направлений и регионов. Это позволяет привлечь новые категории инвесторов и снизить зависимость от традиционных финансовых центров», — заключил казначей IsDB.