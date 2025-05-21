Узбекистан предложил программу промышленного сотрудничества и совместную дорожную карту по борьбе с засухой в рамках ОТГ

БУДАПЕШТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с рядом инициатив, направленных на углубление промышленного и экологического взаимодействия между тюркскими государствами.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом он заявил на неформальном саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) 21 мая в Будапеште.

"Пришло время вывести промышленное сотрудничество на новый уровень", - подчеркнул Мирзиёев. В этой связи он предложил разработать программу промышленного сотрудничества, направленную на создание производственных мощностей в таких ключевых отраслях, как химическая и энергетическая промышленность, добыча полезных ископаемых, легкая промышленность, фармацевтика, пищевая переработка, кожевенное производство и строительство.

Кроме того, Мирзиёев напомнил о результатах недавнего Международного климатического форума в Самарканде, на котором обсуждались предложения по укреплению регионального и глобального взаимодействия в области зелёного развития.

Президент Узбекистана также выразил признательность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за инициативу создания Института предотвращения засухи в Будапеште, работа которого, по словам Мирзиёева, уже началась в рамках ОТГ.

"Для поддержки деятельности института и повышения его вовлечённости в практические проекты предлагаю разработать совместную дорожную карту по предотвращению засухи и экологических проблем", - заявил глава государства.