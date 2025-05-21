Азербайджан играет центральную координирующую роль в стратегических проектах ОТГ - Ласло Ваша (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет центральную координирующую роль в стратегических проектах Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сказал в интервью Trend эксперт-экономист, старший научный сотрудник Венгерского института международных отношений и торговли, профессор Ласло Ваша.

"Обладая энергетическими ресурсами, транзитной инфраструктурой и дипломатическим балансом, Баку играет центральную координирующую роль в стратегических проектах ОТГ", – сказал он.

По словам эксперта, Азербайджан является геополитическим стержнем ОТГ, соединяющим Центральную Азию с Европой и Средиземноморьем.

"Азербайджан рассматривает Венгрию как надежного партнера ЕС, поддерживающего его позиции, потенциального партнера для расширения торговых и энергетических потоков в ЕС, партнера-единомышленника в прагматичной дипломатии, ориентированной на суверенитет", – сказал он.

Ваша подчеркнул, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Венгрией превратились в прочное и стратегическое партнёрство, которое характеризуется углублением экономических, энергетических, культурных и дипломатических связей.

"Наше сотрудничество отражает более широкую политику “Восточного открытия” Венгрии, направленную на укрепление отношений со странами за пределами Европейского Союза и НАТО. Экономические связи между двумя странами активно развиваются: в 2024 году товарооборот вырос на 29 процентов", – сказал он.

Ваша отметил, что государственный энергетический концерн Венгрии MVM приобрёл 5-процентную долю в газовом месторождении Шах-Дениз в Азербайджане, обеспечив поставку около 1,5 миллиарда кубометров природного газа ежегодно.

“Этот шаг входит в стратегию Венгрии по диверсификации источников энергии и снижению зависимости от российского газа. Кроме того, Венгрия участвует в реализации проекта "Зеленого" энергетического коридора, целью которого является передача возобновляемой энергии из Азербайджана в Центральную Европу, включая Венгрию”, – сказал он.

Аналитик подчеркнул, что венгерские компании активно вовлечены в инфраструктурные проекты в Азербайджане, например, в реконструкцию населённого пункта Солтанлы в Джебраиле.

"Наши страны также изучают возможности сотрудничества в транспортной инфраструктуре, включая железнодорожные и автодорожные проекты, в рамках более широких региональных инициатив Азербайджана по улучшению связности", – сказал он.

Эксперт добавил, что отношения между Венгрией и Азербайджаном характеризуются прочным стратегическим партнёрством, основанным на взаимном уважении и общих интересах.

"Энергетическая безопасность и региональная стабильность — это стратегические приоритеты нашего сотрудничества. Азербайджан выступает ключевым партнёром Венгрии в сфере энергоимпорта — не только в поставках газа, но и в реализации инновационного проекта по поставке электроэнергии через новый подводный кабель на Чёрном море. Венгрия активно выступает на уровне ЕС за диверсификацию источников энергии, часто продвигая укрепление связей с Каспийским регионом, особенно с Азербайджаном. Такое энергетическое сотрудничество повышает геополитическую значимость Азербайджана в Европе и одновременно даёт Венгрии дополнительный рычаг влияния в переговорах ЕС по энергетике", – сказал он.

Ваша также подчеркнул, что Венгрия традиционно поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

"Венгрия считает стабильность на Южном Кавказе важным условием для безопасной транспортировки энергии и развития торговли в регионе. Азербайджан и Венгрия поддерживают создание и развитие региональных механизмов сотрудничества, таких как Организация тюркских государств, где Венгрия выступает в роли наблюдателя. Они рассматривают эти механизмы как площадки для диалога и интеграции. Такой подход отличает Венгрию от некоторых стран ЕС и показывает прагматичный, ориентированный на суверенитет характер внешней политики Будапешта", – сказал он.

Ласло Ваша отметил, что взаимная выгода укрепляет дружеские отношения и углубляет двустороннее сотрудничество.

"Наши страны осознают важность суверенитета и выражают скептицизм относительно западного либерального интервенционизма. Эта идейная близость влияет на их позицию в многосторонних форматах. Венгрия поддерживала Азербайджан в ряде голосований в ООН и Азербайджан отвечал взаимностью. Такая политическая поддержка укрепляет дипломатические позиции обеих стран", – сказал он.

По его словам, хотя внутренний спрос Венгрии на газ сравнительно невелик — около 10 миллиардов кубометров в год, — её роль в стратегии Азербайджана по расширению экспорта газа в Центральную и Восточную Европу значительно растёт по нескольким причинам.

"Во‑первых, Венгрия связана с более крупными региональными рынками, такими как Австрия, Словакия и Чехия. Во‑вторых, страна может влиять на координацию региональной энергетической политики через Вышеградскую группу и Инициативу трёх морей. Кроме того, интересы Венгрии совпадают с азербайджанскими в построении долгосрочных партнёрских отношений, выходящих за рамки обычных отношений покупатель - продавец", – сказал эксперт.

Ваша отметил, что географически Венгрия выступает как сухопутные ворота в Центральную Европу. Хотя по сравнению с Западной Европой её потребление газа невелико, Венгрия играет ключевую роль транзитного узла, связывающего Юго-Восточную Европу, включая Балканы, с остальной частью Центральной и Восточной Европы. Кроме того, Венгрия — одна из стран ЕС, активно продвигающих тесное энергетическое сотрудничество с Азербайджаном.

"Будапешт регулярно поддерживает Азербайджан в вопросах диверсификации энергоресурсов, защиты суверенитета и развития регионального сотрудничества, что делает Венгрию важным дипломатическим союзником в непростой энергетической политике ЕС", – сказал он.

По его словам, Средний коридор и проекты по улучшению транскаспийской связности имеют большой потенциал для значительного углубления отношений между Азербайджаном и Венгрией, расширяя их сотрудничество за пределы энергетики — в сферах торговли, инфраструктуры, логистики и геополитики. Эти инициативы создают стратегическую основу, отвечающую интересам обеих стран, особенно в условиях меняющихся глобальных торговых потоков и стремления ЕС к диверсификации.

"Будучи страной без выхода к морю, Венгрия заинтересована в развитии мультимодальной логистики и укреплении связей Восток–Запад. Азербайджан играет ключевую роль в этом коридоре, обеспечивая транзит через порт Алят, железнодорожные маршруты Баку–Тбилиси–Карс, а также демонстрируя политическую стабильность и делая значительные инвестиции в логистику. Венгрия рассматривает Азербайджан как важного партнёра для переориентации своей торговой логистики на евразийские рынки, в то время как Азербайджан видит в Венгрии ворота в ЕС и на центральноевропейские рынки", — отметил он.

Ваша подчеркнул, что Средний коридор может стать катализатором превращения отношений между Азербайджаном и Венгрией из энергетического сотрудничества в более широкое стратегическое партнерство, охватывающее торговлю и транзит, развитие инфраструктуры, политику ЕС в области каспийской связности и многостороннее взаимодействие.

"Впервые в истории ОТГ саммит принимает государство-наблюдатель. Кроме того, в Будапеште находится единственное иностранное представительство ОТГ. Решение Венгрии провести у себя саммит ОТГ и углубить связи с тюркскими государствами - особенно с Азербайджаном - обусловлено сочетанием геополитической стратегии, экономических интересов, политики идентичности и дипломатического позиционирования. Саммит в Будапеште представляет собой нечто большее, чем символическую дипломатию; это платформа для Венгрии, позволяющая ей заявить о себе как о мосте между ЕС и тюркским миром, а также помочь в определении стратегической траектории ОТГ", — сказал он.

Ваша отметил, что ОТГ претерпевает заметную трансформацию: из преимущественно культурно-языкового объединения она превращается в более активного актора геополитически и экономически.

"Основанная в 2009 году как Тюркский совет, ОТГ изначально сосредотачивалась на продвижении общего тюркского языка и культурного наследия, укреплении образовательного и культурного обмена, а также формировании исторических нарративов и идентичности среди тюркских народов", - сказал он.

По его словам, последние пять лет стали поворотным моментом для организации. ОТГ вырабатывает скоординированные позиции по региональной безопасности, вопросам суверенитета и незападной ориентации, усиливает военное сотрудничество и диалог по вопросам обороны, особенно между Турцией, Азербайджаном и странами Центральной Азии. В экономической сфере растет акцент на развитии транспортной и инфраструктурной сети (Средний коридор, транскаспийские инициативы), цифровом и энергетическом сотрудничестве, создан совместный инвестиционный фонд.

"Явно прослеживается эволюция ОТГ в более стратегического, экономически активного и геополитически осознанного игрока в Евразии. Для Венгрии это открывает новые каналы в сферах энергетики, торговли и дипломатии, а также предоставляет платформу для позиционирования себя как «восточного» исключения в ЕС. Вместе с тем это также несет риски трений с Брюсселем, особенно если Венгрия будет активно продвигать альтернативный дипломатический курс”, — подчеркнул Ласло Ваша.

В заключение эксперт отметил, что будущее роли Венгрии во многом зависит от того, насколько далеко ОТГ продвинется в политической интеграции, сможет ли Венгрия превратить статус наблюдателя в экономическое влияние и «мягкую силу». Важным вопросом остается и уровень терпимости ЕС к альтернативным внешнеполитическим ориентирам внутри своих государств-членов.