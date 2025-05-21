Состоялись очередные политконсультации между Азербайджаном и Хорватией

БАКУ /Trend/ - В Загребе состоялось очередное заседание политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Хорватия.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что делегацию Азербайджанской Республики возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а хорватскую - государственный секретарь министерства иностранных и европейских дел Франо Матушич.

На встрече состоялся обмен мнениями о динамике развития политических связей между Азербайджаном и Хорватией, было доведено до внимания, что в этом году отмечается 30-летие дипломатических отношений между двумя странами.

Отмечено оживление, наблюдаемое в последние годы в обменах визитами высокого уровня, подчеркнута важность их продолжения и укрепления контактов в рамках международных организаций с целью обеспечения интенсивности политического диалога.

Кроме того, были обсуждены перспективы сотрудничества и развития в торгово-экономической сфере, в том числе в области традиционной и альтернативной энергии. Наряду с этим, были затронуты проекты, реализуемые в области гуманитарного разминирования, отмечена важность развития соответствующей договорно-правовой базы для расширения сотрудничества в этих и других сферах.

На встрече также была представлена подробная информация о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе армяно-азербайджанской нормализации, шагах, предпринятых нашей страной в деле обеспечения устойчивого мира, препятствиях на этом пути и текущей ситуации вокруг мирного соглашения, а также масштабной реконструкции, проводимой на освобожденных территориях.

В завершение стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита Ф. Рзаев также провел деловые встречи с другими официальными лицами Хорватии и выступил на конференции, посвященной 30-летию азербайджано-хорватских дипломатических связей.

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