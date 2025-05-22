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Израиль готов к прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников - Нетаньяху

Израиль Материалы 22 мая 2025 01:36 (UTC +04:00)
Израиль готов к прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников - Нетаньяху

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БАКУ /Trend/ - Израиль будет готов согласиться на временное прекращение огня в секторе Газа в рамках сделки о заложниках.

Как передает Trend, об этом сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы готовы к временному прекращению огня, если возникнет такая возможность», — заявил он.

Кроме того, премьер-министр заявил, что Израиль будет готов прекратить войну в Газе, если ХАМАС освободит всех удерживаемых им заложников, анклав будет полностью разоружен, а движение покинет территорию сектора.

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