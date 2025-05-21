Узбекистан предложил запустить платформу TurkTrade и провести логистический форум ОТГ в Ташкенте

БУДАПЕШТ /Trend/ - Узбекистан предлагает ряд инициатив для расширения торгово-экономического сотрудничества между тюркскими государствами.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на неформальном саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) 21 мая в Будапеште.

"У нас есть четкая цель - значительно увеличить долю взаимной торговли в ближайшие годы", - отметил Мирзиёев. В этой связи он предложил запустить онлайн-платформу TurkTrade, а также принять практическую программу по стимулированию торговли, развитию Транскаспийского международного транспортного коридора и упрощению таможенных и пограничных процедур.

Президент Узбекистана призвал к ускоренному внедрению систем "единого окна" и "зеленого коридора" между странами ОТГ, а также анонсировал проведение Международного форума по многомодальной транспортировке и логистике тюркских государств, который состоится в Ташкенте в ноябре текущего года.

Шавкат Мирзиёев также подчеркнул важность начала практической деятельности Тюркского инвестиционного фонда, который, по его словам, "несомненно, поспособствует усилению инвестиционных потоков" между странами ОТГ.

Он выступил с инициативой создания совместной венчурной компании для поддержки инновационных проектов, а также предложил запустить единый инвестиционный портал, отражающий в полной мере потенциал стран тюркского мира.