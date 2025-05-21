Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Всемирной федерации мини-футбола

БАКУ /Trend/ - 21 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с президентом Всемирной федерации мини-футбола Филипом Джудой.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров, на встрече было отмечено значение чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в Баку с 21 мая по 1 июня.

Особо было подчеркнуто, что наша страна с большим успехом проводит спортивные соревнования международного уровня, и была выражена уверенность в том, что чемпионат мира по мини-футболу также будет организован в соответствии с высокими стандартами.

Было отмечено, что развитие спорта является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана, отмечены внимание и забота, оказываемые государством спортсменам.