Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Кыргызстан

Кыргызстан увеличил объемы торговли со странами ОТГ - Садыр Жапаров

Кыргызстан Материалы 21 мая 2025 13:30 (UTC +04:00)
Кыргызстан увеличил объемы торговли со странами ОТГ - Садыр Жапаров
Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана

Читайте Trend в

Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

БУДАПЕШТ/Trend/ - Товарооборот Кыргызстана с государствами – членами Организации тюркских государств (ОТГ) за последние четыре года почти удвоился.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на неформальном саммите ОТГ в Будапеште.

"За последние четыре года товарооборот Кыргызстана со странами – членами организации почти удвоился, что, безусловно, радует нас. Кыргызская Республика всегда открыта к активному сотрудничеству в таких сферах, как торговля, экономика, транспорт, энергетика и цифровизация," - сказал Президент.

Жапаров подчеркнул, что реализация соглашения о партнерстве в области цифровой экономики между странами ОТГ значительно повысит эффективность товарооборота между государствами – членами организации.

Кроме того, глава государства отметил, что Тюркский инвестиционный фонд, который вскоре начнёт проектную деятельность, будет играть ключевую роль в поддержке проектов в сферах торговли и логистики, инфраструктуры, цифровой экономики, энергетики, промышленности, туризма и предпринимательства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости