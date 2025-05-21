Кыргызстан увеличил объемы торговли со странами ОТГ - Садыр Жапаров

БУДАПЕШТ/Trend/ - Товарооборот Кыргызстана с государствами – членами Организации тюркских государств (ОТГ) за последние четыре года почти удвоился.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на неформальном саммите ОТГ в Будапеште.

"За последние четыре года товарооборот Кыргызстана со странами – членами организации почти удвоился, что, безусловно, радует нас. Кыргызская Республика всегда открыта к активному сотрудничеству в таких сферах, как торговля, экономика, транспорт, энергетика и цифровизация," - сказал Президент.

Жапаров подчеркнул, что реализация соглашения о партнерстве в области цифровой экономики между странами ОТГ значительно повысит эффективность товарооборота между государствами – членами организации.

Кроме того, глава государства отметил, что Тюркский инвестиционный фонд, который вскоре начнёт проектную деятельность, будет играть ключевую роль в поддержке проектов в сферах торговли и логистики, инфраструктуры, цифровой экономики, энергетики, промышленности, туризма и предпринимательства.