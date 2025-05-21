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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан укрепляет сотрудничество с тюркскими государствами в сфере транспорта

Политика Материалы 21 мая 2025 13:06 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан укрепляет сотрудничество с тюркскими государствами в сфере транспорта
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БУДАПЕШТ /Trend/ - Наше сотрудничество с тюркскими государствами в сфере транспорта укрепляется.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.

"В последние годы в Азербайджане были осуществлены значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру – автомобильные дороги, железнодорожные линии, морской порт, судостроительный завод и воздушный транспорт", - отметил глава государства.

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