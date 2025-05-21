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Названо количество медработников, трудоустроенных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Общество Материалы 21 мая 2025 09:57 (UTC +04:00)
Названо количество медработников, трудоустроенных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана трудоустроены более восьмидесяти врачей и сотрудников среднего медицинского персонала.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что TƏBİB продолжает свою деятельность на освобождённых от оккупации территориях в направлении развития медицинской инфраструктуры и повышения доступности медицинских услуг для населения.

На освобожденных от оккупации территориях восстанавливается деятельность медицинских учреждений, и населению предоставляются бесперебойные медицинские услуги.

"В настоящее время на освобождённых территориях под управлением TƏBİB функционируют в общей сложности 5 больниц, 7 Центров семейного здоровья (ЦСЗ), 2 врачебных пункта и 1 поликлиника. В указанных учреждениях работают 27 врачей и 55 сотрудников среднего медицинского персонала.

Так, в Лачинской центральной районной больнице оказывают медицинские услуги 8 врачей и 9 сотрудников среднего медперсонала, а в Лачинском Центре семейного здоровья — 5 врачей и 6 сотрудников среднего медперсонала. В модульной больнице города Шуша трудятся 5 врачей и 9 медработников, а в поликлинике города Ханкенди населению оказывают услуги 5 врачей и 12 представителей среднего медицинского персонала",- говорится в информации TƏBİB.

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