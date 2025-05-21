Азербайджанский актер удостоен двух призов в Казахстане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Моноспектакль "Контрабас" Азербайджанского государственного национального театра юного зрителя с успехом был представлен на первом Международном фестивале моноспектаклей MONOFEST в Костанае, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В спектакле играет заслуженный артист Азербайджана и Калмыкии Шовги Гусейнов, который был удостоен двух премий - “За художественную концепцию и яркую исполнительскую гармонию” и "За зрительские симпатии".

Спектакль был поставлен народной артисткой Азербайджана Ириной Перловой (1939 – 2010) по произведению немецкого писателя Патрика Зюскинда, и ранее удостоен ряда международных наград в России, Украине, Беларуси, Молдове, Иране, Турции, Шри-Ланке, Македонии, США и т.д.

"Контрабас" – произведение, в котором поднимается тема "маленького" человека. Спектакль - одноактный монолог главного героя-контрабасиста, который работает в оркестре. Контрабас вытеснил из жизни своего владельца все человеческие отношения. Никаких изменений в его жизни происходить не может, ведь его занимают только работа в государственном оркестре и музыка. И тогда главный герой задумывает решительно изменить свою повседневную одинокую жизнь: ему нравится вокалистка, которая работает с оркестром. Однако до сих пор она этого не замечала, так как контрабасисты сидят в последнем ряду оркестра... Пылко влюбленный, он не решается заговорить с ней. Только в своей комнате он ведет с ней страстные диалоги. Контрабас также имеет в спектакле свой "живой голос", ведет необычную многозначную форму существования…

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