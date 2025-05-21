Азербайджан увеличил экспорт нефти в Италию

В январе-апреле этого года из Азербайджана было экспортировано сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму более 4 млрд долларов США.

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