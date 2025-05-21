Кукольное искусство Мексики в работах Айдына Садыхова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре кукол состоялось открытие фотовыставки Айдына Садыхова под названием "Куклы Мексики", сообщает Trend Life.

На открытии посол Мексики в Азербайджане Виктория Ромеро отметила важность проекта как шага на пути укрепления культурных связей между двумя странами и выразила благодарность министерству культуры Азербайджана и руководству Театра кукол за поддержку в организации мероприятия.

"Мы всегда воспринимали культуру как мост, соединяющий народы. Эта выставка - значимое и интересное событие. Сегодня в центре внимания - куклы Мексики. Уверена, что мероприятие будет не только увлекательным, но и познавательным, особенно для детей", - отметила дипломат.

Автор выставки, художник Айдын Садыхов поделился историей создания проекта, идея которого зародилась около трёх лет назад. Он отметил, что одним из первых, кто поддержал эту инициативу, стал именно Театр кукол.

"До этого я интересовался кукольным искусством Чехии. Представить древнюю историю и символику Мексики через куклы - это очень увлекательный опыт. В экспозиции представлены образы воинов, отображены верования и эмоции. Кстати, ранее в этом же пространстве мы организовали не менее интересную выставку, посвящённую кукольному искусству Польши", - отметил фотограф.

Директор Театра кукол, заслуженный работник культуры Рашад Ахмедзаде подчеркнул, что театр стремится знакомить зрителя не только с национальными произведениями, но и с образцами мирового кукольного искусства:

"Наш театр, имеющий 93-летнюю историю, с одинаковым усердием доносит как богатое литературное наследие нашего народа, так и лучшие примеры художественной культуры других стран, используя присущий только сцене выразительный язык. Эта выставка - ещё один пример нашего интереса к международным культурным инициативам. Искусство, культура и в целом все ветви художественного творчества играют важную роль в культурном обмене между народами и государствами", - сказал он.

Депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан–Мексика Жаля Алиева отметила, что выставка служит укреплению культурного сотрудничества между странами и выразила надежду на продолжение подобных инициатив:

"Это очередной успешный проект посольства Мексики. Подобные акции способствуют популяризации древнего искусства обеих стран и укреплению двусторонних отношений. Театр кукол, следуя своей миссии, успешно реализует подобные проекты, способствуя первому соприкосновению детей с большим театральным искусством", - отметила Жаля Алиева.

В завершение мероприятия директор театра Рашад Ахмедзаде и посол Мексики Виктория Ромеро обменялись памятными подарками.

В рамках программы школьники представили танцевальные номера в мексиканском стиле. Затем гости познакомились с насыщенной и яркой выставкой, включающей в себя фотографии и куклы.

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