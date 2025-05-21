IsDB и Islamic Relief USA подписали соглашение о взносе в Глобальный исламский фонд помощи беженцам

АЛЖИР /Trend/ - Исламский банк развития (ИБР), выступающий в качестве попечителя Глобального исламского фонда помощи беженцам (GIFR), подписал соглашение о донорском взносе с организацией Islamic Relief USA (IRUSA) — ведущей гуманитарной организацией, базирующейся в США, сообщает специальный корреспондент Trend.

Новый вклад станет важным шагом в реализации миссии фонда, направленной на устойчивую поддержку и расширение прав и возможностей беженцев и вынужденных переселенцев по всему миру.

Новый взнос укрепляет динамику роста фонда GIFR, общий объём обязательств по которому уже достиг 110 миллионов долларов США. Среди них — по 50 миллионов долларов от Исламского фонда солидарности в целях развития (ISFD) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), а также 10 миллионов долларов от Центра гуманитарной помощи и помощи имени Короля Салмана (KSrelief) (Саудовская Аравия).

IRUSA также вошла в состав управляющего комитета фонда GIFR — ключевого органа управления, который рассматривает и утверждает распределение финансирования на проекты, направленные на поддержку вынужденно перемещённых лиц и принимающих их сообществ в странах-членах ИБР.

Глобальный исламский фонд помощи беженцам представляет собой уникальный, соответствующий шариату механизм устойчивой финансовой поддержки беженцев и перемещённых лиц, особенно в странах-членах ИБР.