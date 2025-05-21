В Шуше будут построены очередные жилые здания
В Управлении государственного заповедника города Шуша уже дан старт соответствующей работе. По прогнозам ведомства, выполнение работ по строительству обойдется в 20,6 миллиона манатов.
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