Уверен, что Президент Ильхам Алиев войдет в историю как лидер, который принесет мир в регион - Эрдоган

БУДАПЕШТ /Trend/ - Уверен, что Президент Ильхам Алиев войдет в историю как лидер, который принесет мир в регион.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на неофициальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.

По его словам, Турция внимательно следит за процессами, происходящими на территориях стратегически важных для Тюркского мира Кавказе.

Эрдоган отметил, что Турция приветствует достижение договоренности по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.

"В случае установления устойчивого мира между двумя странами, безусловно, откроются множество новых возможностей для всего Тюркского мира. В этом отношении я уверен, что победоносный Президент Ильхам Алиев войдет в историю как лидер, который принесет мир в регион", - добавил Президент Турции.