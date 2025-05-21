Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Уверен, что Президент Ильхам Алиев войдет в историю как лидер, который принесет мир в регион - Эрдоган

Политика Материалы 21 мая 2025 13:56 (UTC +04:00)
Уверен, что Президент Ильхам Алиев войдет в историю как лидер, который принесет мир в регион - Эрдоган
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

БУДАПЕШТ /Trend/ - Уверен, что Президент Ильхам Алиев войдет в историю как лидер, который принесет мир в регион.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на неофициальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.

По его словам, Турция внимательно следит за процессами, происходящими на территориях стратегически важных для Тюркского мира Кавказе.

Эрдоган отметил, что Турция приветствует достижение договоренности по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.

"В случае установления устойчивого мира между двумя странами, безусловно, откроются множество новых возможностей для всего Тюркского мира. В этом отношении я уверен, что победоносный Президент Ильхам Алиев войдет в историю как лидер, который принесет мир в регион", - добавил Президент Турции.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости