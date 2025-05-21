На ряд инфоресурсов и государственных сайтов Азербайджана совершены кибератаки

БАКУ /Trend/ - Хакерская группировка "Arabian Ghost" объявила о проведении кибератак на ряд информационных ресурсов Азербайджана, в том числе на государственные сайты.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) Азербайджана.

"Кибератаки, направленные против государственных учреждений, находятся под круглосуточным контролем ГСССИБ Азербайджана. Благодаря принимаемым мерам, атаки успешно нейтрализуются. Несмотря на то, что кибератаки продолжаются и в настоящее время, никаких сбоев или попыток вмешательства в информационные ресурсы государственных органов зафиксировано не было.

Призываем граждан и государственные учреждения быть бдительными в сфере кибербезопасности, незамедлительно сообщать о подозрительной активности и усиливать меры по обеспечению безопасности.

Отметим, что на официальном сайте Центра по борьбе с компьютерными инцидентами при Государственной службе специальной связи и информационной безопасности (https://www.cert.gov.az) размещена информация и рекомендации, касающиеся кибербезопасности",- отмечается в информации ГСССИБ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!